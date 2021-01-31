В МВД оценили число участников протестной акции в Москве
Около 2000 человек, включая журналистов, приняли участие в несогласованной протестной акции, организованной сторонниками основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в центре Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД.
«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14:30 принимало участие около 2000 человек, включая представителей СМИ», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что 600 человек попытались организованно пройти по тротуарам нескольких улиц, силовики продолжают обеспечивать общественный порядок.
По данным организации «ОВД-инфо», в Москве задержали более 800 участников акции, по всей стране – свыше 3000 человек в 82 городах, где также прошли митинги.
Ранее пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что сотрудниками полиции было проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, «призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы». Обыски прошли в том числе в квартире Навального в районе Марьино и в квартире его супруги Юлии в районе метро «Автозаводская». Обыски также прошли в офисе ФБК, студии YouTube-канала «Навальный Live», а также в квартирах его соратников.
Департамент здравоохранения Москвы после прошедших акций 23 января сообщил со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг», что в протестах приняли участие 19 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, они нарушили условия изоляции и создали «угрозу массового заболевания людей» после того, как «группа граждан», несмотря на неоднократные предупреждения, организовала массовое мероприятие, отметили в МВД.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилету в Москву из Берлина, где он находился на лечении. Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская Тишина».