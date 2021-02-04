Путин заявил об усугублении ситуации на мировом продовольственном рынке

«Ну и достаточно большой спекулятивный капитал, прямо скажем, мы ощущаем, что на цены влияют такие настроения и так далее. И, соответственно, поскольку мы сейчас один из крупнейших экспортеров пшеницы, то все наши решения тоже влияют на рынок»,— добавил Решетников.