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Путин заявил об усугублении ситуации на мировом продовольственном рынке

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил об усугублении ситуации на рынке продовольствия в мире. Об этом он сказал в ходе рабочей встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

«Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется», — сказал Путин.

По словам главы МЭР, на положение дел на рынке продовольствия влияют сразу несколько факторов, среди которых усиление странами-импортерами закупок продовольствия в свои резервы и неблагоприятные прогнозы по зерну в ряде регионов-производителей.

«Ну и достаточно большой спекулятивный капитал, прямо скажем, мы ощущаем, что на цены влияют такие настроения и так далее. И, соответственно, поскольку мы сейчас один из крупнейших экспортеров пшеницы, то все наши решения тоже влияют на рынок»,— добавил Решетников.

15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты в России. Позднее департамент аудита экономического развития Счетной палаты представил результаты мониторинга, согласно которым реализация мер, предпринятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту. По мнению департамента, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных