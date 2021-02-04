Путин заявил об усугублении ситуации на мировом продовольственном рынке
Президент России Владимир Путин заявил об усугублении ситуации на рынке продовольствия в мире. Об этом он сказал в ходе рабочей встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
«Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется», — сказал Путин.
По словам главы МЭР, на положение дел на рынке продовольствия влияют сразу несколько факторов, среди которых усиление странами-импортерами закупок продовольствия в свои резервы и неблагоприятные прогнозы по зерну в ряде регионов-производителей.
«Ну и достаточно большой спекулятивный капитал, прямо скажем, мы ощущаем, что на цены влияют такие настроения и так далее. И, соответственно, поскольку мы сейчас один из крупнейших экспортеров пшеницы, то все наши решения тоже влияют на рынок»,— добавил Решетников.
15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты в России. Позднее департамент аудита экономического развития Счетной палаты представил результаты мониторинга, согласно которым реализация мер, предпринятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту. По мнению департамента, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли.