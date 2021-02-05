Песков прокомментировал решение соратников Навального приостановить митинги

«Не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом наша позиция хорошо известна – анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе не коррелируется с законом. В то же время есть процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле. В этом и заключается наша позиция», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают, что в штабе Навального заявили о прекращении митингов и их переносе на весну и лето.