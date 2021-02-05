Песков прокомментировал решение соратников Навального приостановить митинги
Анонсирование нелегитимных акций само по себе является незаконным, для проведения таких мероприятий есть процедуры согласования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал вчерашнее заявление координатора штабов основателя ФБК (включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в регионах Леонида Волкова об отсутствии планов на проведение очередных митингов в стране 6 и 7 февраля.
«Не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом наша позиция хорошо известна – анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе не коррелируется с законом. В то же время есть процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле. В этом и заключается наша позиция», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают, что в штабе Навального заявили о прекращении митингов и их переносе на весну и лето.
Что же касается внешнеполитических методов, о которых сказал Волков, то Песков напомнил, что «были еще и более ранние заявления, где адресатом выступали зарубежные государства, США и так далее». «Полная демонстрация статуса иноагента, тут даже ничего не нуждается в разъяснениях. Я оставлю эту тему без дальнейших комментариев», — отметил пресс-секретарь президента.
Отказ от проведения митингов в эти выходные Волков объяснил тем, что акции протеста некому организовывать: большая часть сотрудников ФБК и координаторов штабов находится под арестом. «Мы решительно осуждаем любые незаконные нелегитимные акции. Из этого надо исходить. Мы решительно осуждаем любые незаконные акции. Отсутствие таковых должно являться нормой, а не предметом каких-то анонсов», — сказал Песков.
При этом представитель Кремля отметил угрозу распространения коронавируса при проведении подобных мероприятий: «люди не могут выражать свое собственное мнение, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов». На реплику журналиста, указавшего на проведение в стране парада и других мероприятий, Песков ответил, что «это более упорядоченные мероприятия».
Несогласованные акции протеста в поддержку Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников. По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах в Москве участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранители задержали около 5,3 тыс. участников протестов по всей России.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил основателю ФБК условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Суд решил, что Навальный нарушил условия испытательного срока.