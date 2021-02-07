Правительство упростило порядок получения субсидий на строительство соцучреждений
Правительство России упростило порядок получения субсидий на строительство соцучреждений для пожилых людей, введя отсрочку в подаче ряда документов, сообщается на сайте правительства.
В частности, отсрочка предусмотрена при подаче свидетельства о праве собственности на земельный участок, разрешения на строительство и заключения государственной экспертизы на проект.
«Теперь их можно будет направить уже после подписания соглашения о предоставлении господдержки, но не позже 1 июля года, предшествующего строительству», — говорится в сообщении.
С вступлением измененного порядка в силу будет достаточно отправить заявку на получение субсидии и обоснования на включение объекта в проект федеральной адресной инвестиционной программы. В правительстве считают, что эта мера позволит простимулировать регионы к оперативной подготовке документов, ускорив начало строительства стационаров для одиноких пенсионеров и инвалидов.