Правительство упростило порядок получения субсидий на строительство соцучреждений

С вступлением измененного порядка в силу будет достаточно отправить заявку на получение субсидии и обоснования на включение объекта в проект федеральной адресной инвестиционной программы. В правительстве считают, что эта мера позволит простимулировать регионы к оперативной подготовке документов, ускорив начало строительства стационаров для одиноких пенсионеров и инвалидов.