В результате схода ледника в Индии могли погибнуть до 150 человек
В результате внезапного наводнения в индийском штате Уттаракханд, вызванного сходом ледника, могли погибнуть порядка 100-150 человек, сообщило агентство ANI со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что сход ледника произошел возле гидроэлектростанции на реке Ришиганга в районе Тапована. Власти начали эвакуацию граждан, проживающих у рек Алакнанда и Дхаулиганга.
Как отмечает The Times of India, спасатели обнаружили около 10 погибших. На самой гидроэлектростанции пропали без вести около 50 рабочих, работавших на плотине.
Премьер Индии Нарендра Моди сообщил в Twitter, что следит за ходом спасательных работ в пострадавшем районе.