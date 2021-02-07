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В результате схода ледника в Индии могли погибнуть до 150 человек

Ведомости

В результате внезапного наводнения в индийском штате Уттаракханд, вызванного сходом ледника, могли погибнуть порядка 100-150 человек, сообщило агентство ANI со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что сход ледника произошел возле гидроэлектростанции на реке Ришиганга в районе Тапована. Власти начали эвакуацию граждан, проживающих у рек Алакнанда и Дхаулиганга.

Как отмечает The Times of India, спасатели обнаружили около 10 погибших. На самой гидроэлектростанции пропали без вести около 50 рабочих, работавших на плотине.

Премьер Индии Нарендра Моди сообщил в Twitter, что следит за ходом спасательных работ в пострадавшем районе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных