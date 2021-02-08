Зеленский разрешил допуск иностранных военных на Украину

«Владимир Зеленский подписал Закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях» № 1131-IX, который Верховная Рада приняла 26 января 2021 года», — говорится в сообщении офиса.