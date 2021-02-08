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Зеленский разрешил допуск иностранных военных на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 г., сообщает пресс-служба офиса главы украинского государства.

«Владимир Зеленский подписал Закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях» № 1131-IX, который Верховная Рада приняла 26 января 2021 года», — говорится в сообщении офиса.

Подписанный Зеленским документ также содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами страны, в том числе при участии стран НАТО и Грузии.

На территории Украины в текущем году предполагается проведение восьми многонациональных учений. В них примут участие порядка 21 тыс. украинских военных и около 11 тыс. участников из других стран.

В общей сложности Украина на проведение военных учений в 2021 г. планирует потратить свыше 38,5 млн гривен (более 100 млн руб.). Эти средства будут направлены из годового бюджета Минобороны страны, сообщал портал 112.ua.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных