Зеленский разрешил допуск иностранных военных на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 г., сообщает пресс-служба офиса главы украинского государства.
«Владимир Зеленский подписал Закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях» № 1131-IX, который Верховная Рада приняла 26 января 2021 года», — говорится в сообщении офиса.
Подписанный Зеленским документ также содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами страны, в том числе при участии стран НАТО и Грузии.
На территории Украины в текущем году предполагается проведение восьми многонациональных учений. В них примут участие порядка 21 тыс. украинских военных и около 11 тыс. участников из других стран.
В общей сложности Украина на проведение военных учений в 2021 г. планирует потратить свыше 38,5 млн гривен (более 100 млн руб.). Эти средства будут направлены из годового бюджета Минобороны страны, сообщал портал 112.ua.