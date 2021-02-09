Ростуризм и авиакомпании планируют запустить более 17 чартерных рейсов в России
Ростуризм и авиакомпании разрабатывают более 17 направлений чартерных рейсов в России, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Елену Лысенкову.
«Нам эта практика видится очень эффективной и полезной и мы, собственно, планируем ее продолжить. В этом году больше 17 направлений находится в разработке. Только в эти выходные были запущены зимние чартеры на Байкал, в Улан-Удэ. И, собственно, мы продолжаем работу», — сказала Лысенкова.
Она напомнила, что внутренние чартерные рейсы в России запустили в прошлом году в рамках пилотного проекта. Граждане страны с помощью чартерных перевозок получили возможность выбора нестандартных направлений путешествий и смогли посетить Хакасию, Алтай, Байкал, Мурманск и Калининград.
Минимальная цена на недельный тур на Байкал, по словам Лысенковой, в 2020 г. снизилась до 33-36 тыс. руб. по сравнению с 60-70 тыс. руб. в 2019 г.