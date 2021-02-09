Ростуризм и авиакомпании планируют запустить более 17 чартерных рейсов в России

«Нам эта практика видится очень эффективной и полезной и мы, собственно, планируем ее продолжить. В этом году больше 17 направлений находится в разработке. Только в эти выходные были запущены зимние чартеры на Байкал, в Улан-Удэ. И, собственно, мы продолжаем работу», — сказала Лысенкова.