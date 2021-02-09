В Чехии зафиксировали максимальную за 10 лет смертность
Уровень смертности в Чехии в 2020 г. стал максимальным за последние 10 лет: в республике умерли 129 100 граждан при общей численности населения в 10,71 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское статистическое управление.
«В Чехии в 2020 году каждую неделю умирали в среднем 2 477 жителей. В предыдущий год в стране еженедельно фиксировалось в среднем 2 155 летальных исходов», — пишет агентство.
До 2020 г. наибольшее число смертей в республике пришлось на 2018 г., в котором в неделю умирали в среднем 2 165 граждан страны.
Рост смертности, как отмечают эксперты, вызван пандемией коронавируса: в последнюю неделю 2020 г. умерли 3 428 жителей Чехии. За период пандемии коронавирусом в стране заразились 1 045 132 человека, а количество смертей граждан с подтвержденным диагнозом коронавируса составило 17 497.