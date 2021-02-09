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В Чехии зафиксировали максимальную за 10 лет смертность

Ведомости

Уровень смертности в Чехии в 2020 г. стал максимальным за последние 10 лет: в республике умерли 129 100 граждан при общей численности населения в 10,71 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское статистическое управление.

«В Чехии в 2020 году каждую неделю умирали в среднем 2 477 жителей. В предыдущий год в стране еженедельно фиксировалось в среднем 2 155 летальных исходов», — пишет агентство.

До 2020 г. наибольшее число смертей в республике пришлось на 2018 г., в котором в неделю умирали в среднем 2 165 граждан страны.

Рост смертности, как отмечают эксперты, вызван пандемией коронавируса: в последнюю неделю 2020 г. умерли 3 428 жителей Чехии. За период пандемии коронавирусом в стране заразились 1 045 132 человека, а количество смертей граждан с подтвержденным диагнозом коронавируса составило 17 497.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных