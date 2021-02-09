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В Удмуртии отменяют ряд введенных из-за коронавируса ограничений

Ведомости

Масочный режим в Удмуртии с 12 февраля будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля отменяется ряд других ограничений, связанных с коронавирусом, в сферах общепита и культуры, заявил глава республики Александр Бречалов.

«С завтрашнего дня, 10 февраля, снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений», — говорится в сообщении на сайте главы республики.

Также с 10 февраля будут разрешены спортивные соревнования для жителей всех возрастов за исключением категории 65+, и при соблюдении заполнения зрителями половины залов. Кроме того, с разрешения родителей могут заработать секции и дополнительные кружки.

По словам Бречалова, ситуация с коронавирусной инфекцией в республике на данный момент контролируемая и относительно стабильная. «Свободно 982 койки, это почти половина коек в ковидцентрах (49%)», — отметил глава республики, добавив, что если динамика по заболеваемости не будет ухудшаться, то с 15 февраля часть коек для больных COVID-19 переведут обратно в штатный режим работы.

В России за сутки выявили 15 019 новых случаев коронавируса, сообщал оперативный штаб. Это минимальное с октября число заболевших. В последний раз менее 15 тыс. зараженных оперштаб фиксировал в октябре 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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