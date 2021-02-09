В Удмуртии отменяют ряд введенных из-за коронавируса ограничений

По словам Бречалова, ситуация с коронавирусной инфекцией в республике на данный момент контролируемая и относительно стабильная. «Свободно 982 койки, это почти половина коек в ковидцентрах (49%)», — отметил глава республики, добавив, что если динамика по заболеваемости не будет ухудшаться, то с 15 февраля часть коек для больных COVID-19 переведут обратно в штатный режим работы.