В Удмуртии отменяют ряд введенных из-за коронавируса ограничений
Масочный режим в Удмуртии с 12 февраля будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля отменяется ряд других ограничений, связанных с коронавирусом, в сферах общепита и культуры, заявил глава республики Александр Бречалов.
«С завтрашнего дня, 10 февраля, снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений», — говорится в сообщении на сайте главы республики.
Также с 10 февраля будут разрешены спортивные соревнования для жителей всех возрастов за исключением категории 65+, и при соблюдении заполнения зрителями половины залов. Кроме того, с разрешения родителей могут заработать секции и дополнительные кружки.
По словам Бречалова, ситуация с коронавирусной инфекцией в республике на данный момент контролируемая и относительно стабильная. «Свободно 982 койки, это почти половина коек в ковидцентрах (49%)», — отметил глава республики, добавив, что если динамика по заболеваемости не будет ухудшаться, то с 15 февраля часть коек для больных COVID-19 переведут обратно в штатный режим работы.
В России за сутки выявили 15 019 новых случаев коронавируса, сообщал оперативный штаб. Это минимальное с октября число заболевших. В последний раз менее 15 тыс. зараженных оперштаб фиксировал в октябре 2020 г.