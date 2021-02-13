В России за сутки выявили 14 861 новый случай коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 108,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,4 млн случаев, Индии (свыше 10,8 млн), Бразилии (более 9,7 млн) и Великобритании (более 4 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.