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В России за сутки выявили 14 861 новый случай коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 14 861 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 057 698. Умерли за день 502 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 79 696.

Вчера, 12 февраля, оперштаб сообщил о 15 089 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 1963 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2680 пациентов, скончались 67 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1130 заболевших.

За сутки в России полностью выздоровели 18 765 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 577 907 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 108,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,4 млн случаев, Индии (свыше 10,8 млн), Бразилии (более 9,7 млн) и Великобритании (более 4 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее в ВОЗ заявили о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса. По предварительным данным, вакцинация снижает вирулентность (тяжесть течения) коронавируса, в результате чего существует вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после прививки.

Ранее по теме: Треть тяжело перенесших COVID-19 пациентов страдает стрессовыми расстройствами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных