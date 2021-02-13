В России за сутки выявили 14 861 новый случай коронавируса
В России за сутки выявили 14 861 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 057 698. Умерли за день 502 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 79 696.
Вчера, 12 февраля, оперштаб сообщил о 15 089 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1963 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2680 пациентов, скончались 67 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1130 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 18 765 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 577 907 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 108,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,4 млн случаев, Индии (свыше 10,8 млн), Бразилии (более 9,7 млн) и Великобритании (более 4 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее в ВОЗ заявили о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса. По предварительным данным, вакцинация снижает вирулентность (тяжесть течения) коронавируса, в результате чего существует вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после прививки.