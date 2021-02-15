Мишустин уволил заместителей глав Минфина и ФАС
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Андрея Круглова в связи с сокращением его поста. Такое распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Также Мишустин уволил с должности замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева по его просьбе.
Круглов занимал должность замглавы Минфина с 2019 г. С 2002 по 2019 гг. занимал пост зампредправления ПАО «Газпром». Ранее работал в администрации Санкт-Петербурга.
Евраев работал на посту замглавы ФАС с 2018 г., курировал тему госзакупок. В 2012 г. занял должность замминистра регионального развития России, в 2013 г. — замминистра связи и массовых коммуникаций.
В ноябре прошлого года Мишустин сообщил о планах сократить штат госслужащих в 2021 г. С 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Реформу планируется закончить к 1 апреля. В ходе реформы планируется уволить 36 заместителей руководителей ведомств.