Мишустин уволил заместителей глав Минфина и ФАС

В ноябре прошлого года Мишустин сообщил о планах сократить штат госслужащих в 2021 г. С 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Реформу планируется закончить к 1 апреля. В ходе реформы планируется уволить 36 заместителей руководителей ведомств.