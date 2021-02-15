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Мишустин уволил заместителей глав Минфина и ФАС

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Андрея Круглова в связи с сокращением его поста. Такое распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Также Мишустин уволил с должности замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева по его просьбе. 

Круглов занимал должность замглавы Минфина с 2019 г. С 2002 по 2019 гг. занимал пост зампредправления ПАО «Газпром». Ранее работал в администрации Санкт-Петербурга.  

Евраев работал на посту замглавы ФАС с 2018 г., курировал тему госзакупок. В 2012 г. занял должность замминистра регионального развития России, в 2013 г. — замминистра связи и массовых коммуникаций. 

В ноябре прошлого года Мишустин сообщил о планах сократить штат госслужащих в 2021 г. С 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Реформу планируется закончить к 1 апреля. В ходе реформы планируется уволить 36 заместителей руководителей ведомств. 

Ранее по теме: Мишустин объявил о сокращении штата госслужащих в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных