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Сбербанк за год предотвратил хищение 57 млрд рублей у клиентов

Ведомости

Сбербанк в 2020 г. предотвратил попытки хищения средств у клиентов на сумму около 57 млрд руб., сообщил председатель правления банка Герман Греф на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета организации.

«Если говорить о прошлом годе — он был в этом смысле чрезвычайно напряженным, потому что был всплеск роста кибермошенничества по всем направлениям. Это самый тяжелый год был в этом смысле. Мы очень много делали в части взаимодействия как с правоохранительными органами, так и с регулятором… За прошлый год мы предотвратили попытки хищения примерно 57 млрд руб. у наших клиентов», — сказал глава Сбербанка.

Греф отметил, что центр обеспечения безопасности банка ежедневно анализирует 10 млрд событий. 

Ранее Генпрокуратура сообщила, что число киберпреступлений в России выросло более чем в 11 раз за последние пять лет. Одно из четырех регистрируемых преступлений приходится на совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных