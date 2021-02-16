Сбербанк за год предотвратил хищение 57 млрд рублей у клиентов
Сбербанк в 2020 г. предотвратил попытки хищения средств у клиентов на сумму около 57 млрд руб., сообщил председатель правления банка Герман Греф на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета организации.
«Если говорить о прошлом годе — он был в этом смысле чрезвычайно напряженным, потому что был всплеск роста кибермошенничества по всем направлениям. Это самый тяжелый год был в этом смысле. Мы очень много делали в части взаимодействия как с правоохранительными органами, так и с регулятором… За прошлый год мы предотвратили попытки хищения примерно 57 млрд руб. у наших клиентов», — сказал глава Сбербанка.
Греф отметил, что центр обеспечения безопасности банка ежедневно анализирует 10 млрд событий.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что число киберпреступлений в России выросло более чем в 11 раз за последние пять лет. Одно из четырех регистрируемых преступлений приходится на совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.