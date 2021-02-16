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В Минздраве заявили о большом интересе других стран к вакцине «Спутник V»

Ведомости

Некоторые страны проявляют большой интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов.

«Со временем, с опытом применения люди делятся информацией, и на сегодня мы, наоборот, видим обратную тенденцию — это большой интерес к российской вакцине», — сказал Романов, выступая на конференции (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Россия сотрудничает с другими странами не только в части поставок вакцины, но и в части возможного масштабирования производства.

«Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Его зарегистрировали около 30 стран мира.

Ранее по теме: МИД сообщил о росте интереса стран ЕС к российской вакцине от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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