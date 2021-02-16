В Минздраве заявили о большом интересе других стран к вакцине «Спутник V»

«Со временем, с опытом применения люди делятся информацией, и на сегодня мы, наоборот, видим обратную тенденцию — это большой интерес к российской вакцине», — сказал Романов, выступая на конференции (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Россия сотрудничает с другими странами не только в части поставок вакцины, но и в части возможного масштабирования производства.