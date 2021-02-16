В Минздраве заявили о большом интересе других стран к вакцине «Спутник V»
Некоторые страны проявляют большой интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов.
«Со временем, с опытом применения люди делятся информацией, и на сегодня мы, наоборот, видим обратную тенденцию — это большой интерес к российской вакцине», — сказал Романов, выступая на конференции (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Россия сотрудничает с другими странами не только в части поставок вакцины, но и в части возможного масштабирования производства.
«Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Его зарегистрировали около 30 стран мира.