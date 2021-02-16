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Правительство выделит 25,4 млрд рублей на поддержку больниц

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 25,4 млрд руб. на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, сообщила пресс-служба правительства.

«Регионы получат свыше 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС)», — говорится в сообщении. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. 

Нагрузка на медицинские организации остается высокой из-за коронавируса. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС, объяснили в пресс-службе кабмина.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на модернизацию первичного звена здравоохранения в России до 2026 г. планируется выделить свыше 500 млрд руб. В 2021 г. на эти цели выделят 100 млрд руб. В текущем году будут модернизированы более 3 тыс. медицинских учреждений.

Ранее по теме: Власти направят более 500 млрд рублей на модернизацию здравоохранения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных