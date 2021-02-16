Правительство выделит 25,4 млрд рублей на поддержку больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 25,4 млрд руб. на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, сообщила пресс-служба правительства.
«Регионы получат свыше 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС)», — говорится в сообщении. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.
Нагрузка на медицинские организации остается высокой из-за коронавируса. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС, объяснили в пресс-службе кабмина.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на модернизацию первичного звена здравоохранения в России до 2026 г. планируется выделить свыше 500 млрд руб. В 2021 г. на эти цели выделят 100 млрд руб. В текущем году будут модернизированы более 3 тыс. медицинских учреждений.