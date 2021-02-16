Роспотребнадзор прокомментировал данные о неизвестной болезни в Танзании
Опасность распространения в России неизвестного заболевания, выявленного в Танзании, практически отсутствует, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Опасность распространения указанного заболевания на территории России практически отсутствует», — говорится в сообщении.
9 февраля местные СМИ сообщили о случаях неизвестной болезни в районе Чунья (округ Мбея), 15 человек умерли, 50 госпитализированы. Среди основных симптомов заболевания — сильная тошнота и рвота с примесью крови.
В ведомстве отметили, что внимательно следят за ситуацией в Танзании. В России случаев с подобной симптоматикой не отмечалось.
«С 1 августа 2020 года Российская Федерация возобновила авиасообщение с Танзанией, однако округ Мбея не является туристическим направлением», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.