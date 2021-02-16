СБУ заподозрила в госизмене украинского блогера Анатолия Шария

По данным СБУ, Шарий покинул Украину в январе 2012 г. и больше туда не возвращался. В 2013 г. он получил политическое убежище в Литве, и затем — вид на жительство в ЕС. В своих блогах в Twitter и на Youtube Шарий выступает с критикой украинских властей. Он также основал «Партию Шария», целью которой является «утверждению принципов демократии, формирование среднего класса и выражению его политической воли, свободное высказыванию своей гражданской позиции, поддержка инициатив граждан, направленных на реализацию уставных и программных целей партии».