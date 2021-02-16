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СБУ заподозрила в госизмене украинского блогера Анатолия Шария

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила блогера и политического деятеля Анатолия Шария в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), разжигании национальной вражды и ненависти и унижении национальной чести и достоинства (ч. 1 ст. 161 УК Украины), сообщается на сайте спецслужбы. В своем заявлении СБУ называет Шария «пророссийским пропагандистом».

«По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — сказано в сообщении. Подчеркивается, что данная информация подтверждена экспертными исследованиями, в ходе которых было установлено, что в публичных выступлениях Шария были обнаружены доказательства его «подрывной деятельности против Украины». 

По данным СБУ, с 2012 г. блогер через интернет-платформы и СМИ, включая российские телеканалы, помогал государственным и неправительственным структурам из России проводить специальные информационные кампании, дискредитировал политику украинских властей и транслировал искаженную информацию о решениях правительства по событиям на востоке Украины. Его слова, как утверждают в СБУ, использовали российские каналы «Россия 24», «Россия 1» и «Звезда». Целью Шария, по мнению украинских спецслужб, было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, а также разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Сам Шарий на своей странице в Twitter выразил благодарность СБУ за публичное заявление о подозрениях в его адрес. Он отметил, что теперь ему не нужно «лишний раз» доказывать Евросоюзу (ЕС), что дела против него являются политическими. 

По данным СБУ, Шарий покинул Украину в январе 2012 г. и больше туда не возвращался. В 2013 г. он получил политическое убежище в Литве, и затем — вид на жительство в ЕС. В своих блогах в Twitter и на Youtube Шарий выступает с критикой украинских властей. Он также основал «Партию Шария», целью которой является «утверждению принципов демократии, формирование среднего класса и выражению его политической воли, свободное высказыванию своей гражданской позиции, поддержка инициатив граждан, направленных на реализацию уставных и программных целей партии». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных