В Пакистане заявили о договоренности с Россией по поставке вооружений
Россия подписала с Пакистаном контракты на поставку противотанковых комплексов, средств противовоздушной обороны (ПВО) и стрелкового оружия, сообщил начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021.
«У нас уже есть соглашение, мы ведем переговоры о приобретении определенных вооружений. Мы находимся в процессе закупки у России некоторых противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия. Контракт уже подписан», — сказал он, комментируя перспективы военно-технического сотрудничества между странами (цитата по «РИА Новости»). Россия пока не подтвердила данную информацию.
Вдобавок Баджва назвал Россию «хорошим другом Пакистана». Он отметил, что Исламабад хотел бы развивать сотрудничество с Москвой не только в военной, но и в других сферах.
В ноябре 2014 г. Москва и Исламабад договорились о сотрудничестве в оборонной сфере. В рамках него Россия поставила в Пакистан партию транспортно-боевых вертолетов Ми-35. Кроме того, в 2017 г. пакистанские власти выразили интерес к приобретению российских танков Т-90, электронного оборудования и систем ПВО.