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В Пакистане заявили о договоренности с Россией по поставке вооружений

Ведомости

Россия подписала с Пакистаном контракты на поставку противотанковых комплексов, средств противовоздушной обороны (ПВО) и стрелкового оружия, сообщил начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021. 

«У нас уже есть соглашение, мы ведем переговоры о приобретении определенных вооружений. Мы находимся в процессе закупки у России некоторых противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия. Контракт уже подписан», — сказал он, комментируя перспективы военно-технического сотрудничества между странами (цитата по «РИА Новости»). Россия пока не подтвердила данную информацию.

Вдобавок Баджва назвал Россию «хорошим другом Пакистана». Он отметил, что Исламабад хотел бы развивать сотрудничество с Москвой не только в военной, но и в других сферах. 

В ноябре 2014 г. Москва и Исламабад договорились о сотрудничестве в оборонной сфере. В рамках него Россия поставила в Пакистан партию транспортно-боевых вертолетов Ми-35. Кроме того, в 2017 г. пакистанские власти выразили интерес к приобретению российских танков Т-90, электронного оборудования и систем ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных