В Пакистане заявили о договоренности с Россией по поставке вооружений

«У нас уже есть соглашение, мы ведем переговоры о приобретении определенных вооружений. Мы находимся в процессе закупки у России некоторых противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия. Контракт уже подписан», — сказал он, комментируя перспективы военно-технического сотрудничества между странами (цитата по «РИА Новости»). Россия пока не подтвердила данную информацию.