МИД России предложил иностранным дипломатам сделать прививку от COVID-19
Министерство иностранных дел России предложило всем иностранным дипломатам, работающим в России, пройти вакцинацию от коронавируса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудников нескольких посольств. Министерство подтвердило информацию.
«Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ», — рассказали в МИДе.
Dакцина «Спутник V», которая используется для массовой вакцинации россиян, одобрена более чем в 25 странах мира, в том числе в странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Дипломаты этих стран приняли предложение МИДа. В посольствах некоторых стран сотрудникам дают отгул, чтобы сходить в поликлинику и сделать прививку. Вакцинация для дипломатов бесплатная, пишет «Коммерсантъ».
В посольстве США изданию заявили, что посол Джон Салливан не будет прививаться, так как «не хотел бы принимать дозу "Спутник V", которая предназначена для гражданина России». Посол Италии Паскуале Терраччано сделал прививку до приглашения МИДа.
Сотрудники других посольств западных стран рассказали изданию, что им не запрещают прививаться «Спутником V», однако не рекомендуют этого делать, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не одобрит российскую вакцину. Врач посольства одной из стран пояснил, что если сотрудник дипмиссии сделает прививку не одобренным ЕМА препаратом и у него возникнут тяжелые осложнения, он не сможет воспользоваться своей медстраховкой, рассказал дипломат изданию.
В МИД заявили, что сотрудники посольств России в зарубежных странах могут выбрать альтернативную вакцину от коронавируса. Российскую вакцину могут доставить в посольства России для вакцинации сотрудников и членов их семей. Также российские дипломаты могут привиться от коронавируса в России во время отпуска или командировки.