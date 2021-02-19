МИД России предложил иностранным дипломатам сделать прививку от COVID-19

Сотрудники других посольств западных стран рассказали изданию, что им не запрещают прививаться «Спутником V», однако не рекомендуют этого делать, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не одобрит российскую вакцину. Врач посольства одной из стран пояснил, что если сотрудник дипмиссии сделает прививку не одобренным ЕМА препаратом и у него возникнут тяжелые осложнения, он не сможет воспользоваться своей медстраховкой, рассказал дипломат изданию.