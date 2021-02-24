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Главу дипмиссии ЕС в Венесуэле объявили персоной нон грата

Ведомости

Венесуэла объявила персоной нон грата посла Евросоюза в республике Исабель Брильанте Педросу. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса. Такая мера предпринята Каракасом в ответ на введенные ЕС санкции против венесуэльских госслужащих.

«По решению президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата», - сказал Арреаса в эфире телеканала Telesur.

По его словам, посол ЕС располагает 72 часами, чтобы покинуть республику.

22 февраля Евросоюз расширил список попавших под ограничительные меры венесуэльских госслужащих: в него вошли еще 18 человек. Среди оказавшихся под рестрикциями — председатель венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, члены Национальной ассамблеи и судьи.

Всего на данный момент список включает в себя 55 физических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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