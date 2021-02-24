Главу дипмиссии ЕС в Венесуэле объявили персоной нон грата
Венесуэла объявила персоной нон грата посла Евросоюза в республике Исабель Брильанте Педросу. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса. Такая мера предпринята Каракасом в ответ на введенные ЕС санкции против венесуэльских госслужащих.
«По решению президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата», - сказал Арреаса в эфире телеканала Telesur.
По его словам, посол ЕС располагает 72 часами, чтобы покинуть республику.
22 февраля Евросоюз расширил список попавших под ограничительные меры венесуэльских госслужащих: в него вошли еще 18 человек. Среди оказавшихся под рестрикциями — председатель венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, члены Национальной ассамблеи и судьи.
Всего на данный момент список включает в себя 55 физических лиц.