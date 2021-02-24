Главу дипмиссии ЕС в Венесуэле объявили персоной нон грата

Венесуэла объявила персоной нон грата посла Евросоюза в республике Исабель Брильанте Педросу. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса. Такая мера предпринята Каракасом в ответ на введенные ЕС санкции против венесуэльских госслужащих.