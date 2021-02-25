Финляндия введет жесткий карантин из-за коронавируса
В период с 8 по 28 марта из-за ухудшения эпидемиологической обстановки власти Финляндии вводят жесткие ограничительные меры, сообщается на сайте правительства страны.
«В ходе переговоров 24 февраля правительство согласилось принять более жесткие меры по борьбе с пандемией коронавируса и ввести второй уровень ограничений. Правительство рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения территории всей страны», — говорится на официальной странице финляндского правительства в Twitter.
В соответствии с принятыми мерами, ученики средней и старшей школы, а также студенты будут переведены на дистанционное обучение. Групповые занятия для лиц старше 12 лет отменят. Кроме того, рассматривается вопрос об ограничении количества пассажиров в транспорте. Что касается заведений общественного питания, то их планируется закрыть в ряде регионов, при этом сохранив для людей возможность покупать продукты. Областей со спокойной эпидемиологической обстановкой данная мера не коснется.
В правительстве отметили, что сейчас в фазе высоких темпов распространения коронавируса находятся семь регионов Финляндии, включая столицу. Там планируют ввести более строгие ограничения, включая запрет на сбор более шести человек в одном месте. Также придерживаться более строгих правил рекомендовано еще нескольким регионам, где наблюдается ускорение темпов заболеваемости COVID-19.
По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен более чем у 55,7 тыс. жителей Финляндии. Из них у 590 — за сутки, что является одним из самых высоких показателей за все время пандемии в стране. Умерли в Финляндии 740 человек с подтвержденным COVID-19.
Ранее правительство Финляндии внесло в парламент поправки в закон об инфекционных заболеваниях. В соответствии с ними лица, прибывшие в страну и отказавшиеся пройти медицинский осмотр в аэропорту, могут быть оштрафованы или арестованы на срок до трех месяцев.