Министра ЖКХ Башкирии отправили под домашний арест
Кировский районный суд Уфы отправил под домашний арест вице-премьера, министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Бориса Беляева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Беляева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ)
«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 суток, т. е. до 11 апреля 2021 года. Постановление не вступило в законную силу», — сказано в сообщении суда.
По версии следствия, чиновник в период работы мэром Кумертау (с 2010 по 2019 гг.) утвердил акт приемки очистных сооружений, которые не были готовы к использованию, они не работают и по сей день. Ущерб бюджету превысил 95 млн руб., сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.
Ранее по этому же делу был задержан министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев. в 2017 г. Кучарбаев занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», которое было заказчиком строительства очистных сооружений в Кумертау. На должность министра он был назначен в декабре 2020 г. Кучарбаев также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и находится под домашним арестом.