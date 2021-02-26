Министра ЖКХ Башкирии отправили под домашний арест

Ранее по этому же делу был задержан министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев. в 2017 г. Кучарбаев занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», которое было заказчиком строительства очистных сооружений в Кумертау. На должность министра он был назначен в декабре 2020 г. Кучарбаев также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и находится под домашним арестом.