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Министра ЖКХ Башкирии отправили под домашний арест

Ведомости

Кировский районный суд Уфы отправил под домашний арест вице-премьера, министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Бориса Беляева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Беляева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ)

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 суток, т. е. до 11 апреля 2021 года. Постановление не вступило в законную силу», — сказано в сообщении суда. 

По версии следствия, чиновник в период работы мэром Кумертау (с 2010 по 2019 гг.) утвердил акт приемки очистных сооружений, которые не были готовы к использованию, они не работают и по сей день. Ущерб бюджету превысил 95 млн руб., сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии. 

Ранее по этому же делу был задержан министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев. в 2017 г. Кучарбаев занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», которое было заказчиком строительства очистных сооружений в Кумертау. На должность министра он был назначен в декабре 2020 г. Кучарбаев также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и находится под домашним арестом.

Ранее по теме: СМИ сообщили о задержании министра ЖКХ Башкирии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных