Таиланд начал снимать коронавирусные ограничения в курортных провинциях

На этих территориях вернулись к прежнему режиму работы развлекательные заведения, включая бары и рестораны, возобновились музыкальные и танцевальные вечера, возобновили работу с ограничением на число посетителей спа и массажные салоны, фитнес-центры и залы для бокса.