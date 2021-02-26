Таиланд начал снимать коронавирусные ограничения в курортных провинциях
Правительство Таиланда начало постепенно снимать ограничения в связи с улучшением ситуации с коронавирусом, сообщило туристическое управление страны.
«В зеленую зону вошли такие провинции, как Лопбури, Чиангмай, Чианграй, Лампанг, Пхукет, Транг и другие», — говорится в сообщении. Таким образом, в зеленую зону по коронавирусу теперь входят 54 вместо 35 провинций.
На этих территориях вернулись к прежнему режиму работы развлекательные заведения, включая бары и рестораны, возобновились музыкальные и танцевальные вечера, возобновили работу с ограничением на число посетителей спа и массажные салоны, фитнес-центры и залы для бокса.