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Россия и Аргентина подписали меморандум о производстве «Спутника V»

Ведомости

Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на запуск производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в латиноамериканской стране, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документ.

«Сообщаем, что был подписан меморандум о взаимопонимании между управляющей компанией Российского фонда прямых инвестиций, представляющей институт Гамалеи, и моим представителем (Richmond Laboratories — прим. ред.) с целью развития сотрудничества между сторонами для открытия в ближайшее время производства вакцины против коронавируса», — говорится в документе, подписанном руководством лаборатории.

Ранее пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила, что в Аргентину поставлены первые 300 000 доз вакцины «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину и создателям вакцины за ее поставку. Позже аргентинский лидер привился российской вакциной. 

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в Центре им. Гамалеи. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. По состоянию на вчерашний день «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 млрд человек.

Ранее по теме: Президент Аргентины привился российской вакциной от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных