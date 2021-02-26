Россия и Аргентина подписали меморандум о производстве «Спутника V»
Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на запуск производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в латиноамериканской стране, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документ.
«Сообщаем, что был подписан меморандум о взаимопонимании между управляющей компанией Российского фонда прямых инвестиций, представляющей институт Гамалеи, и моим представителем (Richmond Laboratories — прим. ред.) с целью развития сотрудничества между сторонами для открытия в ближайшее время производства вакцины против коронавируса», — говорится в документе, подписанном руководством лаборатории.
Ранее пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила, что в Аргентину поставлены первые 300 000 доз вакцины «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину и создателям вакцины за ее поставку. Позже аргентинский лидер привился российской вакциной.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в Центре им. Гамалеи. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. По состоянию на вчерашний день «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 млрд человек.