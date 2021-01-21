Президент Аргентины привился российской вакциной от коронавируса

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа — первой в мире. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.