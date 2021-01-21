Президент Аргентины привился российской вакциной от коронавируса
Президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента.
«Президент Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины "Спутник V"», – говорится в сообщении. Своим примером глава государства подтвердил безопасность и эффективность вакцины. Он отметил, что его главной задачей является скорейшая вакцинация большинства аргентинцев, рассказали в пресс-службе.
Ранее пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила, что в Аргентину поставлены первые 300 000 доз вакцины «Спутник V». Альберто Фернандес выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину и создателям вакцины за ее поставку.
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа — первой в мире. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.