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Президент Аргентины привился российской вакциной от коронавируса

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Президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

«Президент Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины "Спутник V"», – говорится в сообщении. Своим примером глава государства подтвердил безопасность и эффективность вакцины. Он отметил, что его главной задачей является скорейшая вакцинация большинства аргентинцев, рассказали в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила, что в Аргентину поставлены первые 300 000 доз вакцины «Спутник V». Альберто Фернандес выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину и создателям вакцины за ее поставку. 

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа — первой в мире. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. 

Ранее по теме: Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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