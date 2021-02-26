СК возбудил дело из-за повреждения памятника на могиле советских воинов в Латвии

Следователи установили, что в г. Екабпилсе с 23 по 24 февраля 2021 г. неизвестные повредили памятник на братской могиле 3 советских воинов, погибших в августе 1944 г. Памятник располагался на улице Ригас вблизи мемориала освободителям города и Героям Советского Союза.