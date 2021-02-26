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СК возбудил дело из-за повреждения памятника на могиле советских воинов в Латвии

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту повреждения памятника на могиле советских воинов в Латвии, сообщается на сайте ведомства.

«По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что в г. Екабпилсе с 23 по 24 февраля 2021 г. неизвестные повредили памятник на братской могиле 3 советских воинов, погибших в августе 1944 г. Памятник располагался на улице Ригас вблизи мемориала освободителям города и Героям Советского Союза.

«Используя специальную технику, они демонтировали с постамента установленное 76-мм орудие», — поясняет СК, полагая, что мотивом преступления явилось негативное отношение злоумышленников к деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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