СК возбудил дело из-за повреждения памятника на могиле советских воинов в Латвии
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту повреждения памятника на могиле советских воинов в Латвии, сообщается на сайте ведомства.
«По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении.
Следователи установили, что в г. Екабпилсе с 23 по 24 февраля 2021 г. неизвестные повредили памятник на братской могиле 3 советских воинов, погибших в августе 1944 г. Памятник располагался на улице Ригас вблизи мемориала освободителям города и Героям Советского Союза.
«Используя специальную технику, они демонтировали с постамента установленное 76-мм орудие», — поясняет СК, полагая, что мотивом преступления явилось негативное отношение злоумышленников к деятельности СССР в годы Второй мировой войны.