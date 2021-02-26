Власти ФРГ назвали фальшивым немецкое удостоверение жены Навального

Навальный и его супруга находились в Германии с 22 августа 2020 г., так как в берлинской клинике «Шарите» основатель ФБК проходил лечение после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Пара вернулась в Россию 17 января 2021 г., после чего Навальный сразу был задержан по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за то, что не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был в соответствии с условиями испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. 18 января основателя ФБК арестовали, а 2 февраля изменили его условный срок на реальный, отправив в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. Позже срок сократили на 1,5 месяца.