Власти ФРГ назвали фальшивым немецкое удостоверение жены Навального
Фото немецкого идентификационного удостоверения супруги основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Юлии является подделкой, сообщило Министерство иностранных дел Германии.
«Что касается курсирующей в социальных сетях фотографии, то речь идет о фальшивке», — заявили в ведомстве на просьбу «РИА Новостей» прокомментировать изображение, согласно которому Юлия Навальная с 2019 г. является гражданкой Германии.
Ранее сегодня дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале немецкое ID Навальной. Позже Лебедев обновил пост. Он уточнил, что распространенная им информация является фейком.
Навальный и его супруга находились в Германии с 22 августа 2020 г., так как в берлинской клинике «Шарите» основатель ФБК проходил лечение после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Пара вернулась в Россию 17 января 2021 г., после чего Навальный сразу был задержан по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за то, что не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был в соответствии с условиями испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. 18 января основателя ФБК арестовали, а 2 февраля изменили его условный срок на реальный, отправив в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. Позже срок сократили на 1,5 месяца.
10 февраля СМИ сообщили об отъезде Юлии Навальной в Германию. 22 февраля СМИ сообщили о ее возвращении в Россию. С какой целью супруга оппозиционера ездила в ФРГ, не уточнялось.