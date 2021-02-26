Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Власти ФРГ назвали фальшивым немецкое удостоверение жены Навального

Ведомости

Фото немецкого идентификационного удостоверения супруги основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Юлии является подделкой, сообщило Министерство иностранных дел Германии.

«Что касается курсирующей в социальных сетях фотографии, то речь идет о фальшивке», — заявили в ведомстве на просьбу «РИА Новостей» прокомментировать изображение, согласно которому Юлия Навальная с 2019 г. является гражданкой Германии.

Ранее сегодня дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале немецкое ID Навальной. Позже Лебедев обновил пост. Он уточнил, что распространенная им информация является фейком.

Навальный и его супруга находились в Германии с 22 августа 2020 г., так как в берлинской клинике «Шарите» основатель ФБК проходил лечение после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Пара вернулась в Россию 17 января 2021 г., после чего Навальный сразу был задержан по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за то, что не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был в соответствии с условиями испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. 18 января основателя ФБК арестовали, а 2 февраля изменили его условный срок на реальный, отправив в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. Позже срок сократили на 1,5 месяца.

10 февраля СМИ сообщили об отъезде Юлии Навальной в Германию. 22 февраля СМИ сообщили о ее возвращении в Россию. С какой целью супруга оппозиционера ездила в ФРГ, не уточнялось.

Ранее по теме: Правительство Германии сообщило об охране Навального местными спецслужбами

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных