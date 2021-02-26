Собянин предложил отказаться от установки памятника на Лубянской площади
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде и не устанавливать на ней никаких памятников. Об этом он написал в своем личном блоге.
«Считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — написал он.
Он отметил, что после двух дней голосования на портале «Активный гражданин» с небольшим отрывом побеждали сторонники князя Александра Невского.
«Но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей», — отметил мэр. По его мнению, памятники должны не раскалывать, а объединять общество.
25 февраля открылось голосование на портале «Активный гражданин», оно должно было завершиться 5 марта. Выбор был поставлен между установки памятника Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. По состоянию на 20:42 по мск в голосовании приняли участие более 319 тыс. человек.
Ранее писатели, журналисты и блогеры направили правительству и мэрии Москвы обращение, в котором попросили вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение подписали в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Леся Рябцева.
Открытие памятника Дзержинскому состоялось в декабре 1958 г. на площади, названной тогда его именем. В августе 1991 г. памятник убрали с площади и в октябре поместили в парке искусств «Музеон». После этого несколько раз предпринимались попытки вернуть монумент на Лубянскую площадь.