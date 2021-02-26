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Собянин предложил отказаться от установки памятника на Лубянской площади

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде и не устанавливать на ней никаких памятников. Об этом он написал в своем личном блоге. 

«Считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — написал он. 

Он отметил, что после двух дней голосования на портале «Активный гражданин» с небольшим отрывом побеждали сторонники князя Александра Невского. 

«Но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей», — отметил мэр. По его мнению, памятники должны не раскалывать, а объединять общество.  

25 февраля открылось голосование на портале «Активный гражданин», оно должно было завершиться 5 марта. Выбор был поставлен между установки памятника Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. По состоянию на 20:42 по мск в голосовании приняли участие более 319 тыс. человек. 

Ранее писатели, журналисты и блогеры направили правительству и мэрии Москвы обращение, в котором попросили вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение подписали в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Леся Рябцева.

Открытие памятника Дзержинскому состоялось в декабре 1958 г. на площади, названной тогда его именем. В августе 1991 г. памятник убрали с площади и в октябре поместили в парке искусств «Музеон». После этого несколько раз предпринимались попытки вернуть монумент на Лубянскую площадь.

Ранее по теме: В голосовании по памятнику на Лубянке поучаствовали уже свыше 100 тыс. человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных