В Кремле отреагировали на предложение Собянина оставить Лубянку без памятника

Ранее писатели, журналисты и блогеры направили правительству и мэрии Москвы обращение, в котором попросили вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Обращение подписали в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов и Леся Рябцева. В связи с этим 25 февраля на портале «Активный гражданин» было запущено голосование для жителей столицы. Им предложили выбрать между памятником Дзержинскому и князю Александру Невскому.