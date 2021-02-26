В Кремле отреагировали на предложение Собянина оставить Лубянку без памятника
Принимать решение об установке монумента на Лубянской площади в Москве должна администрация города, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это было и остается прерогативой города», — сказал он агентству ТАСС.
Подобным образом Песков отреагировал на заявление мэра Москвы Сергея Собянина, который сегодня написал в своем блоге, что на Лубянской площади не следует устанавливать какой-либо памятник. По мнению главы столицы, нужно оставить все в нынешнем виде.
Ранее писатели, журналисты и блогеры направили правительству и мэрии Москвы обращение, в котором попросили вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Обращение подписали в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов и Леся Рябцева. В связи с этим 25 февраля на портале «Активный гражданин» было запущено голосование для жителей столицы. Им предложили выбрать между памятником Дзержинскому и князю Александру Невскому.
По состоянию на 21:30 мск, в голосовании приняли участие почти 320 тыс. москвичей. 55% из них выступили за монумент Невскому. Предполагается, что сделать выбор граждане могут до 5 марта.
Открытие памятника Дзержинскому состоялось в декабре 1958 г. на площади, названной тогда его именем. В августе 1991 г. памятник убрали с площади и в октябре поместили в парке искусств «Музеон». После этого несколько раз предпринимались попытки вернуть монумент на Лубянскую площадь.