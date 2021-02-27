В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова
В Москве началась акция памяти политика Бориса Немцова, передает корреспондент «Ведомостей». К 13.50, до официального начала мероприятия, на Большом Москворецком мосту возле Кремля находится до тысячи человек. Они проходят по тротуару для возложения цветов в основном с той стороны моста, где был убит Немцов, выходы на проезжую часть перекрыты металлическими заграждениями.
Седьмая по счету акция памяти Немцова пройдет возле мемориала на месте его убийства, она не предусматривает митинга или шествия, как в первые годы после убийства. Участники акции не скандируют лозунги и не разворачивают плакаты. К мосту стянули лишь несколько полицейских машин.
Среди участников акции, которые пришли к возложению цветов, — бывший премьер-министр (2000-2004 гг.) Михаил Касьянов, бывший депутат (1993-2007 гг.) Госдумы Владимир Рыжков, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы от «Яблока» Евгений Бунимович, писатель Виктор Шендерович и другие.
Как отмечает корреспондент ТАСС, силовики перекрыли вход на Красную площадь и усилили меры безопасности на мосту. Как уточняет «Коммерсант», столичная мэрия, не согласовала проведение марша памяти, однако разрешила провести возложение цветов.
В прошлом году марш памяти Немцова, согласованный властями, собрал свыше 22 000 участников, главным требованием акции стало расследование убийства Немцова и наказание заказчиков преступления.
Ранее сегодня в церемонии возложения цветов на месте гибели Немцова приняли участие послы США, Великобритании и Латвии. Представитель американской дипмиссии Ребека Росс назвала Немцова примером для борцов за справедливость, прозрачность и свободу.
11 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что исполнители и заказчики убийства политика Бориса Немцова найдены по итогам расследования. Он добавил, что некоторые моменты расследования все же нуждаются в доработке. Сегодня, 27 февраля, адвокат Вадим Прохоров, представляющий дочь Немцова Жанну, сообщил, что следствие по уголовному делу о заказчиках убийства Немцова продлено до конца мая.
Сопредседателя партии «Парнас», бывшего губернатора Нижегородской области (1991-1997 гг), вице-премьера России (1997-1998 гг), а после этого — депутата Госдумы Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 г. Исполнителей убийства – Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, Хамзата Бахаева и братьев Анзора и Шадида Губашевых – Московский окружной военный суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.
С 2015 г. акции памяти Бориса Немцова проходят ежегодно в разных городах России.