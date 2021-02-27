В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова

В Москве началась акция памяти политика Бориса Немцова, передает корреспондент «Ведомостей». К 13.50, до официального начала мероприятия, на Большом Москворецком мосту возле Кремля находится до тысячи человек. Они проходят по тротуару для возложения цветов в основном с той стороны моста, где был убит Немцов, выходы на проезжую часть перекрыты металлическими заграждениями.