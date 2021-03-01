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СМИ сообщили о задержании экс-президента «Барселоны»

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Полиция Каталонии задержала бывшего президента испанского футбольного клуба «Барселона» Жозепа Бартомеу, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

Помимо Бартомеу задержаны еще двое. В полиции агентству подтвердили, что полиция начала обыски в офисах «Барселоны», но не смогли ничего уточнить о факте задержаний.

В свою очередь, телеканал Antena-3 сообщает, что операция каталонской полиции связана с наймом «Барселоной» компании, которая могла провести в социальных сетях кампанию по диффамации игроков и других лиц, выступающих против совета директоров Бартомеу.

Бартомеу 58 лет. Он являлся президентом «Барселоны» с января 2014 г. до октября 2020 г. При нем клуб четыре раза выиграл чемпионат Испании, победил в Лиге чемпионов, а также четыре раза взял Кубок Испании. Выборы нового президента каталонского клуба состоятся 7 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных