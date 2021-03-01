СМИ сообщили о задержании экс-президента «Барселоны»
Полиция Каталонии задержала бывшего президента испанского футбольного клуба «Барселона» Жозепа Бартомеу, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.
Помимо Бартомеу задержаны еще двое. В полиции агентству подтвердили, что полиция начала обыски в офисах «Барселоны», но не смогли ничего уточнить о факте задержаний.
В свою очередь, телеканал Antena-3 сообщает, что операция каталонской полиции связана с наймом «Барселоной» компании, которая могла провести в социальных сетях кампанию по диффамации игроков и других лиц, выступающих против совета директоров Бартомеу.
Бартомеу 58 лет. Он являлся президентом «Барселоны» с января 2014 г. до октября 2020 г. При нем клуб четыре раза выиграл чемпионат Испании, победил в Лиге чемпионов, а также четыре раза взял Кубок Испании. Выборы нового президента каталонского клуба состоятся 7 марта.