СМИ сообщили о задержании экс-президента «Барселоны»

Бартомеу 58 лет. Он являлся президентом «Барселоны» с января 2014 г. до октября 2020 г. При нем клуб четыре раза выиграл чемпионат Испании, победил в Лиге чемпионов, а также четыре раза взял Кубок Испании. Выборы нового президента каталонского клуба состоятся 7 марта.