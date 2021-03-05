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В Минцифры опровергли угрозу отключения части россиян от домашнего интернета

Ведомости

Россияне не останутся без домашнего интернета, госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) успеет продлить выданные операторам разрешения на частоты. Об этом заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров.

«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц», — передает слова Канцурова пресс-служба Минцифры. По его словам, уже сейчас операторы смогут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет.

«При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)». — добавил Канцуров.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщило, что 11 марта в России закончится действие разрешений ГКРЧ на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет. Операторы просили продлить разрешения, но не получили его, и это создает угрозу отключения сетей. В случае продолжения использования частот оператор может быть оштрафован на 15-30 тыс. руб.

По данным «ТМТ Консалтинг», сейчас в России услугами фиксированного беспроводного доступа в интернет пользуются более 100 тыс. клиентов

Ранее по теме: РБК узнал о возможном отключении домашнего интернета у части клиентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных