В Минцифры опровергли угрозу отключения части россиян от домашнего интернета

«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц», — передает слова Канцурова пресс-служба Минцифры. По его словам, уже сейчас операторы смогут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет.