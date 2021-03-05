В Минцифры опровергли угрозу отключения части россиян от домашнего интернета
Россияне не останутся без домашнего интернета, госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) успеет продлить выданные операторам разрешения на частоты. Об этом заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров.
«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц», — передает слова Канцурова пресс-служба Минцифры. По его словам, уже сейчас операторы смогут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет.
«При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)». — добавил Канцуров.
Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщило, что 11 марта в России закончится действие разрешений ГКРЧ на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет. Операторы просили продлить разрешения, но не получили его, и это создает угрозу отключения сетей. В случае продолжения использования частот оператор может быть оштрафован на 15-30 тыс. руб.
По данным «ТМТ Консалтинг», сейчас в России услугами фиксированного беспроводного доступа в интернет пользуются более 100 тыс. клиентов