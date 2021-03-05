РБК узнал о возможном отключении домашнего интернета у части клиентов
Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет 11 марта будут вынуждены отключить свои сети в связи с завершением действия десятилетнего разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц от 10 марта 2011 г., сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.
«Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», — рассказал изданию человек, близкий к ГКРЧ. В случае продолжения использования частот оператор может быть оштрафован на 15-30 тыс. руб. Кроме того, у него могут конфисковать радиоэлектронные средства, сказал партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов сообщил, что на данный момент в России услугами фиксированного беспроводного доступа в интернет пользуются более 100 тыс. клиентов. Как правило, это происходит там, где «проводить кабель экономически нецелесообразно». В случае отключения такого доступа пользователи будут вынуждены настраивать проводной доступ или использовать мобильный интернет, что не подходит тем, кому нужна стабильная скорость и гарантированный канал. В то же время генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что сейчас большинство использует проводную, более качественную, связь, поэтому в выключении подобных сетей нет чего-то критичного.
Еще один источник, знакомый с деятельностью ГКРЧ, сообщил, что члены комиссии из силовых структур должны будут решать ситуацию с продлением возможности использования операторами частот с учетом их позиции относительно применения диапазона 3,4–3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения мобильной связи (5G). При этом ранее участники рынка — «Ростелеком», «Мегафон» и «Вымпелком» — уже просили предоставить им данные частоты, но основные пользователи диапазона 3,4–3,8 ГГц — силовые ведомства и «Роскосмос» — высказались против, мотивируя это тем, что операторы будут создавать помехи для их систем.
В «Ростелекоме» заявили, что не видят оснований для того, чтобы не продлевать возможность использования операторами частот 3,4–3,6 ГГц на новый срок. Иначе будет необходимо компенсировать пользователям убытки, отметил представитель компании. В «Мегафоне» же сказали, что не понимают, по каким причинам ГКРЧ до сих пор не приняла соответствующее решение.