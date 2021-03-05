Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Технологии

РБК узнал о возможном отключении домашнего интернета у части клиентов

Ведомости

Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет 11 марта будут вынуждены отключить свои сети в связи с завершением действия десятилетнего разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц от 10 марта 2011 г., сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. 

«Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», — рассказал изданию человек, близкий к ГКРЧ. В случае продолжения использования частот оператор может быть оштрафован на 15-30 тыс. руб. Кроме того, у него могут конфисковать радиоэлектронные средства, сказал партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов сообщил, что на данный момент в России услугами фиксированного беспроводного доступа в интернет пользуются более 100 тыс. клиентов. Как правило, это происходит там, где «проводить кабель экономически нецелесообразно». В случае отключения такого доступа пользователи будут вынуждены настраивать проводной доступ или использовать мобильный интернет, что не подходит тем, кому нужна стабильная скорость и гарантированный канал. В то же время генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что сейчас большинство использует проводную, более качественную, связь, поэтому в выключении подобных сетей нет чего-то критичного.

Еще один источник, знакомый с деятельностью ГКРЧ, сообщил, что члены комиссии из силовых структур должны будут решать ситуацию с продлением возможности использования операторами частот с учетом их позиции относительно применения диапазона 3,4–3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения мобильной связи (5G). При этом ранее участники рынка — «Ростелеком», «Мегафон» и «Вымпелком» — уже просили предоставить им данные частоты, но основные пользователи диапазона 3,4–3,8 ГГц — силовые ведомства и «Роскосмос» — высказались против, мотивируя это тем, что операторы будут создавать помехи для их систем. 

В «Ростелекоме» заявили, что не видят оснований для того, чтобы не продлевать возможность использования операторами частот 3,4–3,6 ГГц на новый срок. Иначе будет необходимо компенсировать пользователям убытки, отметил представитель компании. В «Мегафоне» же сказали, что не понимают, по каким причинам ГКРЧ до сих пор не приняла соответствующее решение.

Ранее по теме: «Ростех» представил базовую станцию для сотовых сетей четвертого поколения

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных