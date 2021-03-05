РБК узнал о возможном отключении домашнего интернета у части клиентов

«Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», — рассказал изданию человек, близкий к ГКРЧ. В случае продолжения использования частот оператор может быть оштрафован на 15-30 тыс. руб. Кроме того, у него могут конфисковать радиоэлектронные средства, сказал партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.