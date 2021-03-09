Воробьев поручил ввести рассрочку по оплате ЖКУ в Подмосковье

«Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени», — сказал Воробьев на заседании ВКС с членами областного правительства и главами муниципалитетов. Мера обусловлена ростом энергопотребления в регионе в результате морозов и, как следствие, увеличением платежей за ЖКУ.