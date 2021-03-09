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Воробьев поручил ввести рассрочку по оплате ЖКУ в Подмосковье

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил предоставить жителям Подмосковья возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в рассрочку, следует из сообщения в Telegram-канале «Воробьев Live».

«Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени», — сказал Воробьев на заседании ВКС с членами областного правительства и главами муниципалитетов. Мера обусловлена ростом энергопотребления в регионе в результате морозов и, как следствие, увеличением платежей за ЖКУ.

В январе премьер-министр Михаил Мишустин продлил до 1 апреля беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право на получение такой субсидии имеют граждане, которые ежемесячно тратят на оплату ЖКУ более определенной доли дохода. Эту норму каждый регион устанавливает самостоятельно.

Ранее по теме: Мишустин продлил беззаявительный порядок выдачи субсидий на оплату ЖКУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных