Воробьев поручил ввести рассрочку по оплате ЖКУ в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил предоставить жителям Подмосковья возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в рассрочку, следует из сообщения в Telegram-канале «Воробьев Live».
«Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени», — сказал Воробьев на заседании ВКС с членами областного правительства и главами муниципалитетов. Мера обусловлена ростом энергопотребления в регионе в результате морозов и, как следствие, увеличением платежей за ЖКУ.
В январе премьер-министр Михаил Мишустин продлил до 1 апреля беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право на получение такой субсидии имеют граждане, которые ежемесячно тратят на оплату ЖКУ более определенной доли дохода. Эту норму каждый регион устанавливает самостоятельно.