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Минск назвал политическим решение МОК не признавать Виктора Лукашенко главой НОК

Ведомости

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о непризнании избрания президентом национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктора Лукашенко и членом исполкома комитета Дмитрия Баскова носит политический характер, заявили в НОК.

«Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип «спорта вне политики». Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике «двойных стандартов», нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене», — говорится в сообщении на сайте комитета.

В НОК также отметили, что заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий Лукашенко и Баскова.

В декабре 2020 г. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его сыну Виктору принимать участие в своих мероприятиях в качестве членов белорусского олимпийского комитета. Санкции были введены по февраль 2021 г., когда прошли выборы руководства НОК, в зависимости от состава которого МОК намеревался продлить или снять ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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