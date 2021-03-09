Минск назвал политическим решение МОК не признавать Виктора Лукашенко главой НОК

В декабре 2020 г. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его сыну Виктору принимать участие в своих мероприятиях в качестве членов белорусского олимпийского комитета. Санкции были введены по февраль 2021 г., когда прошли выборы руководства НОК, в зависимости от состава которого МОК намеревался продлить или снять ограничения.