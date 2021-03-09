Минск назвал политическим решение МОК не признавать Виктора Лукашенко главой НОК
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о непризнании избрания президентом национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктора Лукашенко и членом исполкома комитета Дмитрия Баскова носит политический характер, заявили в НОК.
«Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип «спорта вне политики». Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике «двойных стандартов», нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене», — говорится в сообщении на сайте комитета.
В НОК также отметили, что заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий Лукашенко и Баскова.
В декабре 2020 г. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его сыну Виктору принимать участие в своих мероприятиях в качестве членов белорусского олимпийского комитета. Санкции были введены по февраль 2021 г., когда прошли выборы руководства НОК, в зависимости от состава которого МОК намеревался продлить или снять ограничения.