Лукашенко уволил сына Виктора с поста помощника президента по нацбезопасности
Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор освобожден от должности помощника президента по национальной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
«Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Беларуси по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность», — говорится в сообщении. В пресс-службе белорусского президента уточнили, что соответствующий указ подписан Лукашенко 26 февраля.
Тогда президент заявил, что его сын Виктор будет «сегодня же» уволен со своего поста «со всеми вытекающими отсюда последствиями». В тот же день Виктора Лукашенко, который ранее был первым вице-президентом национального олимпийского комитета (НОК) страны, избрали президентом организации. C мая 1997 г. президентом НОК был Александр Лукашенко, в феврале срок его нахождения на должности истек.
В декабре 2020 г. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его сыну Виктору принимать участие в своих мероприятиях в качестве членов белорусского олимпийского комитета. Санкции были введены по февраль 2021 г., когда прошли выборы руководства НОК, в зависимости от состава которого МОК намеревался продлить или снять ограничения.