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Лукашенко уволил сына Виктора с поста помощника президента по нацбезопасности

Ведомости

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор освобожден от должности помощника президента по национальной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

«Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Беларуси по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность», — говорится в сообщении. В пресс-службе белорусского президента уточнили, что соответствующий указ подписан Лукашенко 26 февраля.

Тогда президент заявил, что его сын Виктор будет «сегодня же» уволен со своего поста «со всеми вытекающими отсюда последствиями». В тот же день Виктора Лукашенко, который ранее был первым вице-президентом национального олимпийского комитета (НОК) страны, избрали президентом организации. C мая 1997 г. президентом НОК был Александр Лукашенко, в феврале срок его нахождения на должности истек.

В декабре 2020 г. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его сыну Виктору принимать участие в своих мероприятиях в качестве членов белорусского олимпийского комитета. Санкции были введены по февраль 2021 г., когда прошли выборы руководства НОК, в зависимости от состава которого МОК намеревался продлить или снять ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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