Лукашенко уволил сына Виктора с поста помощника президента по нацбезопасности

Тогда президент заявил, что его сын Виктор будет «сегодня же» уволен со своего поста «со всеми вытекающими отсюда последствиями». В тот же день Виктора Лукашенко, который ранее был первым вице-президентом национального олимпийского комитета (НОК) страны, избрали президентом организации. C мая 1997 г. президентом НОК был Александр Лукашенко, в феврале срок его нахождения на должности истек.