МИД оценил приговор осужденным за убийство посла России в Турции
В МИД России заявили, что удовлетворены решением турецкого суда по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.
«Внимательно следили за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве героя России, чрезвычайного и полномочного посла А.Г.Карлова в результате террористического акта 19 декабря 2016 г. Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений», — говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
В МИД также заявили, что «отдают должное» тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению это происшествие, называя его терактом. Кроме того, в дипведомстве выразили надежду на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары сведений о непосредственных заказчиках и организаторах убийства.
Ранее Турецкий суд приговорил пятерых человек к пожизненному сроку, девять фигурантов дела получили тюремные сроки от пяти до девяти лет, еще пятеро были оправданы. Также сообщалось, что девять обвиняемых в причастности к убийству дипломата еще находятся в розыске.
Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 г. во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Стрелявший в посла 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.