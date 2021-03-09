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МИД оценил приговор осужденным за убийство посла России в Турции

Ведомости

В МИД России заявили, что удовлетворены решением турецкого суда по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.

«Внимательно следили за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве героя России, чрезвычайного и полномочного посла А.Г.Карлова в результате террористического акта 19 декабря 2016 г. Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений», — говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

В МИД также заявили, что «отдают должное» тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению это происшествие, называя его терактом. Кроме того, в дипведомстве выразили надежду на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары сведений о непосредственных заказчиках и организаторах убийства.

Ранее Турецкий суд приговорил пятерых человек к пожизненному сроку, девять фигурантов дела получили тюремные сроки от пяти до девяти лет, еще пятеро были оправданы. Также сообщалось, что девять обвиняемых в причастности к убийству дипломата еще находятся в розыске.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 г. во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Стрелявший в посла 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.

Ранее по теме: Пять человек получили пожизненные сроки за убийство российского посла в Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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