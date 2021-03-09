МИД оценил приговор осужденным за убийство посла России в Турции

В МИД также заявили, что «отдают должное» тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению это происшествие, называя его терактом. Кроме того, в дипведомстве выразили надежду на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары сведений о непосредственных заказчиках и организаторах убийства.