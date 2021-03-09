Букингемский дворец отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья была опечалена после того, как узнала, насколько тяжелыми были последние несколько лет для принца Гарри и его супруги Меган Маркл, говорится в заявлении Букингемского дворца. Таким образом там отреагировали на интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали Опре Уинфри на канале CBS днем ранее.
«Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним относятся очень серьезно, и семья обсудит их в частном порядке», — сказано в заявлении. В Букингемском дворце подчеркнули, что принц Гарри, его жена и сын Арчи всегда будут любимыми членами семьи.
В интервью, о котором идет речь, Маркл, мать которой является афроамериканкой, рассказала, что кто-то из родственников принца Гарри высказывал опасения по поводу ее цвета кожи, а также цвета кожи их с мужем будущего ребенка. Позже Уинфри уточнила, что это была не королева Великобритании Елизавета II и не ее муж принц Филипп.
Маркл также призналась, что задумывалась над тем, чтобы совершить суицид, и ей отказались помочь. Также она заявила, что ее обижала жена принца Уильяма — Кейт. В то же время принц Гарри сказал, что пробовал обсудить свои проблемы с отцом — принцем Чарльзом, но тот не выходил на связь.
8 января 2020 г. принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. Позже, 18 января, Букингемский дворец сообщил, что супруги перестанут исполнять королевские обязанности и будут лишены титулов «королевское высочество», но при этом сохранят статусы герцога и герцогини Сассекских.