Букингемский дворец отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Маркл также призналась, что задумывалась над тем, чтобы совершить суицид, и ей отказались помочь. Также она заявила, что ее обижала жена принца Уильяма — Кейт. В то же время принц Гарри сказал, что пробовал обсудить свои проблемы с отцом — принцем Чарльзом, но тот не выходил на связь.