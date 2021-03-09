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Букингемский дворец отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл

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Королевская семья была опечалена после того, как узнала, насколько тяжелыми были последние несколько лет для принца Гарри и его супруги Меган Маркл, говорится в заявлении Букингемского дворца. Таким образом там отреагировали на интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали Опре Уинфри на канале CBS днем ранее.

«Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним относятся очень серьезно, и семья обсудит их в частном порядке», — сказано в заявлении. В Букингемском дворце подчеркнули, что принц Гарри, его жена и сын Арчи всегда будут любимыми членами семьи.

В интервью, о котором идет речь, Маркл, мать которой является афроамериканкой, рассказала, что кто-то из родственников принца Гарри высказывал опасения по поводу ее цвета кожи, а также цвета кожи их с мужем будущего ребенка. Позже Уинфри уточнила, что это была не королева Великобритании Елизавета II и не ее муж принц Филипп. 

Маркл также призналась, что задумывалась над тем, чтобы совершить суицид, и ей отказались помочь. Также она заявила, что ее обижала жена принца Уильяма — Кейт. В то же время принц Гарри сказал, что пробовал обсудить свои проблемы с отцом — принцем Чарльзом, но тот не выходил на связь.

8 января 2020 г. принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. Позже, 18 января, Букингемский дворец сообщил, что супруги перестанут исполнять королевские обязанности и будут лишены титулов «королевское высочество», но при этом сохранят статусы герцога и герцогини Сассекских.

Ранее по теме: Принц Гарри и Меган Маркл будут записывать подкасты для Spotify

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных