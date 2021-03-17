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В Татарстане сожгли «огнеупорный» памятник Воину-освободителю

Ведомости

Четырех детей подозревают в поджоге памятника Воину-освободителю в городе Заинск в Татарстане, сообщает республиканское управление Следственного комитета. Возбуждено дело по статье о об уничтожении воинских захоронений (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

По предварительным данным, накануне четверо несовершеннолетних жгли на вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок. Огонь перекинулся на памятник и уничтожил его, сообщили в ведомстве. Личности детей пока не установлены. Судя по видео, опубликованному ведомством, монумент уничтожен огнем полностью.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших установку на бульваре Победы памятника, выполненного из горючих материалов», — заявили в СК. Собственную проверку начала и прокуратура. Ведомство проверит, насколько исполнитель памятника соблюдал требование о том, чтобы скульптура была выполнена из огнеупорных материалов.

Памятник высотой в 6 метров у Вечного огня в Заинске установили в мае 2020 г., к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На сайте администрации города по этому поводу сообщалось, что монумент изготовлен из «огнеупорного полимера». Памятник, по данным «РИА Новости», стоил 1,65 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных