В Татарстане сожгли «огнеупорный» памятник Воину-освободителю

Памятник высотой в 6 метров у Вечного огня в Заинске установили в мае 2020 г., к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На сайте администрации города по этому поводу сообщалось, что монумент изготовлен из «огнеупорного полимера». Памятник, по данным «РИА Новости», стоил 1,65 млн руб.