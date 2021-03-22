Еще два человека умерли после вакцины AstraZeneca в Норвегии
В Норвегии после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca умерли еще два человека, говорится в сообщении норвежского Агентства лекарственных средств.
«Норвежское агентство по лекарственным средствам и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) продолжают изучать аналогичные отчеты о побочных реакциях в Европе, чтобы выяснить, могут ли эти случаи быть связаны с вакцинацией вакциной AstraZeneca. Агентство передает данные обо всех случаях заболевания в стране EMA и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о пяти пациентах, госпитализированных после вакцинации AstraZeneca. У них обнаружена комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов. Один из них умер в начале недели, сейчас стало известно о двух новых случаях смерти, уточнили в агентстве.
В Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др.
18 марта Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора (ЕМА) не выявил связи между осложнениями у привитых вакциной от коронавируса AstraZeneca и качеством препарата. При этом исполнительный директор европейского регулятора Эмер Кук отметила, что категорически исключить такой возможной связи нельзя, а тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов будет продолжено.
Позднее большинство стран возобновило вакцинацию данным препаратом.