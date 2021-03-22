Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Еще два человека умерли после вакцины AstraZeneca в Норвегии

Ведомости

В Норвегии после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca умерли еще два человека, говорится в сообщении норвежского Агентства лекарственных средств.

«Норвежское агентство по лекарственным средствам и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) продолжают изучать аналогичные отчеты о побочных реакциях в Европе, чтобы выяснить, могут ли эти случаи быть связаны с вакцинацией вакциной AstraZeneca. Агентство передает данные обо всех случаях заболевания в стране EMA и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти пациентах, госпитализированных после вакцинации AstraZeneca. У них обнаружена комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов. Один из них умер в начале недели, сейчас стало известно о двух новых случаях смерти, уточнили в агентстве.

В Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др.

18 марта Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора (ЕМА) не выявил связи между осложнениями у привитых вакциной от коронавируса AstraZeneca и качеством препарата. При этом исполнительный директор европейского регулятора Эмер Кук отметила, что категорически исключить такой возможной связи нельзя, а тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов будет продолжено.

Позднее большинство стран возобновило вакцинацию данным препаратом.

Ранее по теме: В Германии зарегистрировали 13 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных