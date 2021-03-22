Еще два человека умерли после вакцины AstraZeneca в Норвегии

«Норвежское агентство по лекарственным средствам и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) продолжают изучать аналогичные отчеты о побочных реакциях в Европе, чтобы выяснить, могут ли эти случаи быть связаны с вакцинацией вакциной AstraZeneca. Агентство передает данные обо всех случаях заболевания в стране EMA и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — говорится в сообщении.