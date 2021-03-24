Песков оценил идею запретить экс-преступникам давать интервью

Широкая общественная дискуссия на тему допустимости активности преступников в медиаполе началась после интервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым, вышедшим на свободу 3 марта после 17 лет колонии строгого режима за похищение и насилие над девушками 14 и 17 лет. Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу.