Песков оценил идею запретить экс-преступникам давать интервью
Российские законодатели смогут в будущем ориентироваться на позицию представителей общественных кругов и лидеров мнений по поводу того, можно ли журналистам брать интервью у бывших преступников и стоит ли отдельно регулировать это на законодательном уровне, заявил в ходе пресс-колла пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако Кремль не может участвовать в данной дискуссии, подчеркнул он.
«Наверное, все-таки гораздо лучше, если эту дискуссию ведут представители общественных кругов, лидеры общественного мнения. Они высказывают мнение, на которое впоследствии можно будет ориентироваться, будь то законодателям или широким кругам. Но мы не можем принимать участия в этой дискуссии. Это не является нашими функциями», — сказал Песков.
Широкая общественная дискуссия на тему допустимости активности преступников в медиаполе началась после интервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым, вышедшим на свободу 3 марта после 17 лет колонии строгого режима за похищение и насилие над девушками 14 и 17 лет. Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу.
В беседе с журналисткой Мохов, комментируя нынешнюю жизнь своих жертв, сказал про одну из них: «Надо опять мне заняться ей». Помимо этого, он выразил желание завести новые отношения.
После публикации интервью глава союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что законодателям необходимо принять нормативные акты, ограничивающие активность преступников в медиа. В пример он привел американский «Закон сына Сэма», который запрещает осужденным получать прибыль от огласки своих деяний в каком-либо формате.