США заявили о поддержке подхода НАТО к России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне заседания НАТО с участием министров иностранных дел стран — участниц ЕС заявил, что Россия является для Европейского союза опасным соседом, которого необходимо сдерживать. 22 марта он обвинил Москву во взятии курса на конфронтацию с ЕС.