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США заявили о поддержке подхода НАТО к России

Ведомости

США поддерживают подход НАТО к России, который направлен на увеличение обороноспособности альянса и усиление политики сдерживания, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«США продолжают оказывать поддержку двойственного подхода НАТО к России путем усиления [политики] сдерживания и обороны, в том числе за счет боеспособных военнослужащих в восточной части нашего альянса», — написал Блинкен на своей странице в Twitter.

В Брюсселе 23 и 24 марта проходит встреча глав МИД 30 стран НАТО с участием представителя новой администрации США — госсекретаря Энтони Блинкена. В рамках встречи обсуждается перестройка альянса в рамках концепции «НАТО-2030», а также отношения с Россией.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне заседания НАТО с участием министров иностранных дел стран — участниц ЕС заявил, что Россия является для Европейского союза опасным соседом, которого необходимо сдерживать. 22 марта он обвинил Москву во взятии курса на конфронтацию с ЕС.

Ранее по теме: Боррель назвал Россию «опасным соседом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных