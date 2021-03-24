США заявили о поддержке подхода НАТО к России
США поддерживают подход НАТО к России, который направлен на увеличение обороноспособности альянса и усиление политики сдерживания, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«США продолжают оказывать поддержку двойственного подхода НАТО к России путем усиления [политики] сдерживания и обороны, в том числе за счет боеспособных военнослужащих в восточной части нашего альянса», — написал Блинкен на своей странице в Twitter.
В Брюсселе 23 и 24 марта проходит встреча глав МИД 30 стран НАТО с участием представителя новой администрации США — госсекретаря Энтони Блинкена. В рамках встречи обсуждается перестройка альянса в рамках концепции «НАТО-2030», а также отношения с Россией.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне заседания НАТО с участием министров иностранных дел стран — участниц ЕС заявил, что Россия является для Европейского союза опасным соседом, которого необходимо сдерживать. 22 марта он обвинил Москву во взятии курса на конфронтацию с ЕС.