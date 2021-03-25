ФСБ задержала участника нападения банды Басаева на десантников
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно МВД и Росгвардией задержала в Москве члена банды Шамиля Басаева Германа Арбинина, который подозревается в участии в нападениях на десантников 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2 г., в результате которого погибли 84 военнослужащих, говорится на сайте Следственного комитета.
В ФСБ заявили, что Арбинину будет предъявлено обвинение по ст. 209 («Бандитизм»), ст. 279 («Вооруженный мятеж») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Задержанному будет избрана мера пресечения.
В сообщении говорится, что ФСБ и СКР собрали неопровержимые доказательства участия Арбинина в составе банды Ш.Басаева и Э.Хаттаба в нападениях на шестую десантную роту Псковской дивизии ВДВ с 29 февраля по 1 марта 2000 г. в Чечне. В результате столкновений с боевиками погибли 84 десантника.