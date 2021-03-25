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ФСБ задержала участника нападения банды Басаева на десантников

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно МВД и Росгвардией задержала в Москве члена банды Шамиля Басаева Германа Арбинина, который подозревается в участии в нападениях на десантников 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2 г., в результате которого погибли 84 военнослужащих, говорится на сайте Следственного комитета.

В ФСБ заявили, что Арбинину будет предъявлено обвинение по ст. 209 («Бандитизм»), ст. 279 («Вооруженный мятеж») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Задержанному будет избрана мера пресечения.

В сообщении говорится, что ФСБ и СКР собрали неопровержимые доказательства участия Арбинина в составе банды Ш.Басаева и Э.Хаттаба в нападениях на шестую десантную роту Псковской дивизии ВДВ с 29 февраля по 1 марта 2000 г. в Чечне. В результате столкновений с боевиками погибли 84 десантника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных