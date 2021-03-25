ФСБ задержала участника нападения банды Басаева на десантников

В сообщении говорится, что ФСБ и СКР собрали неопровержимые доказательства участия Арбинина в составе банды Ш.Басаева и Э.Хаттаба в нападениях на шестую десантную роту Псковской дивизии ВДВ с 29 февраля по 1 марта 2000 г. в Чечне. В результате столкновений с боевиками погибли 84 десантника.