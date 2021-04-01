ФСБ сообщила о предотвращении теракта ИГ в Тверской области

В середине марта ФСБ отчиталась о предотвращении теракта ИГ в местах массового скопления людей в Адыгее, Сторонник группировки был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).