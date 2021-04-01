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ФСБ сообщила о предотвращении теракта ИГ в Тверской области

Ведомости

В Тверской области во время задержания убит член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивший теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«В Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство" на одном из объектов топливно-энергетического комплекса», — сообщили в ведомстве. Деталей готовившегося теракта в ФСБ не уточнили.

При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем спецназа ФСБ. «Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — отметили в ведомстве.

В середине марта ФСБ отчиталась о предотвращении теракта ИГ в местах массового скопления людей в Адыгее, Сторонник группировки был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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