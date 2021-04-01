ФСБ сообщила о предотвращении теракта ИГ в Тверской области
В Тверской области во время задержания убит член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивший теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
«В Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство" на одном из объектов топливно-энергетического комплекса», — сообщили в ведомстве. Деталей готовившегося теракта в ФСБ не уточнили.
При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем спецназа ФСБ. «Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — отметили в ведомстве.
В середине марта ФСБ отчиталась о предотвращении теракта ИГ в местах массового скопления людей в Адыгее, Сторонник группировки был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).