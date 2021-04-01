Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-прокурора на 749 млн рублей
Генпрокуратура потребовала изъять имущество бывшего раменского прокурора Константина Томбулова на сумму более 749 млн руб., сообщила пресс-служба ведомства.
«Заместителем генерального прокурора Российской Федерации предъявлены исковые требования к бывшему раменскому городскому прокурору Московской области Константину Томбулову и иным лицам об обращении в доход Российской Федерации их имущества на сумму свыше 749 млн рублей», — говорится в сообщении.
По данным антикоррупционной проверки, с октября 2000 г. по ноябрь 2018 г. Томбулов, занимая различные должности в органах прокуратуры и Следственного комитета, приобрел 268 объектов недвижимости стоимостью 749 млн руб. При этом совокупный доход членов его семьи составил 12 млн руб.
«В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников и доверенных лиц», — рассказали в Генпрокуратуре. Исковое заявление направлено в Симоновский районный суд Москвы.