Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-прокурора на 749 млн рублей

По данным антикоррупционной проверки, с октября 2000 г. по ноябрь 2018 г. Томбулов, занимая различные должности в органах прокуратуры и Следственного комитета, приобрел 268 объектов недвижимости стоимостью 749 млн руб. При этом совокупный доход членов его семьи составил 12 млн руб.