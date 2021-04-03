В ЛНР сообщили об артиллерийском обстреле со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли позиции самопровозглашенной Луганской народной республики из 122-мм орудий, следует из заявления народной милиции ЛНР.
Отмечается, что артиллерийскому обстрелу подвергся район населенного пункта Калиново-Борщеватое, всего было выпущено 16 снарядов. Это первое применение украинскими силовиками артиллерии с момента введения летом 2020 г. дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня, уточнили в ведомстве.
«Для обеспечения безопасности мирного населения республики наши защитники были вынуждены открыть огонь по позициям противника, с которых велась стрельба, из не запрещенного минскими соглашениями вооружения», — добавили в ЛНР.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России, писал «Интерфакс».