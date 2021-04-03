В России за сутки выявили 9021 новый случай коронавируса
В России за сутки выявили 9021 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 572 077. Умерли за день 384 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 100 017.
Вчера, 2 апреля, оперштаб сообщил о 9167 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2011 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1151 пациент, скончались 52 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 717 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 9618 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 195 869 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 130,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,83 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 30,6 млн случаев, Бразилии (свыше 12,9 млн) и Индии (более 12,3 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее зампред правительства России Татьяна Голикова сообщила, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России в апреле-мае может смениться некоторым ростом случаев заболевания инфекцией. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В стране зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», разработанный центром им. Гамалеи, «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от центра им. Чумакова.