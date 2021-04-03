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В России за сутки выявили 9021 новый случай коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 9021 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 572 077. Умерли за день 384 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 100 017.

Вчера, 2 апреля, оперштаб сообщил о 9167 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 2011 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1151 пациент, скончались 52 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 717 заболевших.

За сутки в России полностью выздоровели 9618 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 195 869 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 130,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,83 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 30,6 млн случаев, Бразилии (свыше 12,9 млн) и Индии (более 12,3 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее зампред правительства России Татьяна Голикова сообщила, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России в апреле-мае может смениться некоторым ростом случаев заболевания инфекцией. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В стране зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», разработанный центром им. Гамалеи, «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от центра им. Чумакова.

Ранее по теме: Сбербанк ожидает роста заболеваемости коронавирусом в апреле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных