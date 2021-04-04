СМИ предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники стали все чаще под видом сотрудников банка предлагать россиянам переоформить вклад под высокий процент, надеясь заполучить логин и пароль жертвы, пишут «РИА Новости» со ссылкой на письмо Сбербанка.
«Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка», — говорится в письме.
Как рассказала глава группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева, злоумышленники, связываясь с жертвой по телефону или по электронной почте, пытаются таким образом перенаправить ее на поддельный сайт онлайн-банка, где необходимо ввести настоящие логин и пароль.
В ЦБ рассказали агентству, что они зафиксировали смещение интереса мошенников с банковских карт россиян на их счета и депозиты.
«Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей как правило гораздо больше денег, чем непосредственно на карте», — добавили в регуляторе.