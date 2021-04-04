В США остановят производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе
Администрация президента США Джо Байдена решила, что завод в Балтиморе Emergent BioSolutions станет производить только вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Johnson & Johnson, пишет газета The New York Times.
До этого момента на заводе производилась также и вакцина британо-шведской компании AstraZeneca. Решение об остановке производства этого препарата объяснили ошибкой при производстве, в результате которой смешали компоненты двух разных вакцин, испортив 15 млн доз препарата Johnson & Johnson.
Как отмечает издание, Вашингтон обеспокоен тем, что данный инцидент может подорвать доверие американцам к вакцинам. Кроме того, существует обеспокоенность по поводу возможного негативного воздействия вакцины AstraZeneca на организм привитого ей человека. NYT также обращает внимание на то, что европейский препарат еще не получил одобрение американского регулятора на экстренное использование для вакцинации.
По данным занимающегося выявлением побочных эффектов исследовательского центра Lareb, после использования 400 тыс. вакцин компании AstraZeneca было получено пять сообщений о женщинах в возрасте от 25 до 65 лет, у которых развился тромбоз в сочетании со сниженным количеством тромбоцитов. Одна из них скончалась. Специалисты устанавливают, есть ли связь между случаями тромбоза и использованием препарата.
В начале марта в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого в середине месяца о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Впоследствии многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата компании, позже AstraZeneca решила переименовать свою вакцину.