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Голикова сообщила о резком увеличении числа желающих сделать прививку от коронавируса

Ведомости

Число россиян, желающих сделать прививку от коронавируса, резко увеличилось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Количество желающих граждан пройти вакцинацию резко увеличилось», — рассказала она.

Вице-премьер также призвала россиян привиться в преддверии весенне-летнего сезона.

Ранее Голикова сообщила, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России в апреле — мае может смениться некоторым ростом случаев заболевания инфекцией. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В стране зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от Центра им. Чумакова.

Накануне РБК подсчитал, что за прошедший месяц число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, за месяц увеличилось с 4,72 млн до 6,93 млн человек. Обе дозы препарата получили (т.е. полностью прошли вакцинацию) порядка 4,72 млн россиян (3,23% населения страны).

Ранее по теме: Гинцбург заявил, что «Спутник Лайт» вдвое снижает риск заражения коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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