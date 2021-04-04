Голикова сообщила о резком увеличении числа желающих сделать прививку от коронавируса
Число россиян, желающих сделать прививку от коронавируса, резко увеличилось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
«Количество желающих граждан пройти вакцинацию резко увеличилось», — рассказала она.
Вице-премьер также призвала россиян привиться в преддверии весенне-летнего сезона.
Ранее Голикова сообщила, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России в апреле — мае может смениться некоторым ростом случаев заболевания инфекцией. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В стране зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от Центра им. Чумакова.