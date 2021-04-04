Голикова сообщила о резком увеличении числа желающих сделать прививку от коронавируса

Ранее Голикова сообщила, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России в апреле — мае может смениться некоторым ростом случаев заболевания инфекцией. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В стране зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от Центра им. Чумакова.