Гинцбург заявил, что «Спутник Лайт» вдвое снижает риск заражения коронавирусом

«Есть вариант "Лайт", который собой представляет первый компонент вакцины "Спутник V". [Если] использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60», — цитирует его ТАСС.