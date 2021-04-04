Гинцбург заявил, что «Спутник Лайт» вдвое снижает риск заражения коронавирусом
Вакцинация однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» позволяет на 50-60% снизить вероятность заражения коронавирусом, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
«Есть вариант "Лайт", который собой представляет первый компонент вакцины "Спутник V". [Если] использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60», — цитирует его ТАСС.
Ранее, 29 марта, Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт». Вакцина является векторной и выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Одна прививочная доза составляет 0,5 мл. Препарат хранится в замороженном виде 12 месяцев, в жидком — два месяца, говорится в реестре.
22 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» завершены. В конце февраля «Спутник V» подал заявку на экстренное одобрение в России и нескольких других странах «Спутник Лайт».
В России официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор», третья — «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова.